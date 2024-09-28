Требовал 100 тысяч взятки: топ-менеджеру Энергоатома Cкопичу назначили 1 миллион залога

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно с СБУ и при содействии руководства АО "НАЭК Энергоатом" на получении 100 тыс грн неправомерной выгоды разоблачили чиновника компании.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Правоохранители задержали сотрудника АО "Энергоатом" во время получения денег.

Смотрите также СБУ поймала на взятке топ-менеджера Энергоатома: неизвестные детали от Офиса генпрокурора

На получении взятки разоблачен чиновник АО "Энергоатом"

По версии следствия, представитель частной компании обратился к чиновнику АО "Энергоатом" с просьбой содействовать в получении оплаты по договору с одним из горно-обогатительных комбинатов, входящих в состав "Энергоатома", который был заключен еще в декабре 2022 года.

Суд назначил менеджеру Энергоатома Копичу залог в 1 миллион гривен / Офис Генерального прокурора

Чиновник предложил решить вопрос с руководством комбината за 100 тысяч гривен, пригрозив, что в случае отказа он сделает все возможное, чтобы договор не был оплачен. В результате предприниматель был вынужден принять эти условия.



Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом. Также избрана мера пресечения в виде залога в сумме 1 миллион гривен.

Суд назначил менеджеру Энергоатома Копичу залог в 1 миллион гривен / Офис Генерального прокурора

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала директора по контрольно-ревизионной работе Энергоатома Александра Скопича на взятке 100 тысяч гривен.