Вымогательство долларов и угрозы: госслужащий попал в скандал
19 ноября 2021 , 17:03Читати новину українською
Источник:пресс-служба Офиса Генпрокурора
Правоохранители задержали директора госпредприятия от института Национальной академии аграрных наук. Он требовал 50 тысяч долларов за земельный участок.
Чиновник начал требовать деньги еще с июня 2021 года. Передача денег же состоялась лишь в ноябре.
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Госслужащий угрожал землевладельцу
Правоохранители задержали мужчину сразу же после получения долларов. Также госслужащий угрожал землевладельцу. Мол, он создаст ему искусственные препятствия.Заметьте! Сейчас решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Вскоре должны избрать и меру пресечения.
До суда дело расследуют представители Главного следственного управления Госбюро расследований. Пока же госслужащий не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вину не докажут.
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