Выплата на 27 тысяч лет: как бывший владелец скандального "Дельта Банка" играет с правосудием

У экс-владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна остались миллиардные долги и обманутые вкладчики. Хотя "фемида" и пытается привлечь его к ответственности, сам он затеял "очень интересную игру".

Если вы вкладчик "Дельта Банка", вы и так знаете его историю, однако другим стоит напомнить. Банк рухнул в 2015 году, и это падение называли одним из самых громких в украинской истории.

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Почему банк рухнул

По данным правоохранителей, которые сразу начали заниматься этим кейсом, "падать" банку очень активно помогали и владелец, и топ-менеджмент.

На момент падения – общий долг учреждения перед вкладчиками и кредиторами достигал даже не миллиарды, а десятки миллиардов гривен. Эпопея с расследованием длилась все эти годы, да и до сих пор не закончилась.



Долг "Дельта Банка" достигает десятки миллиардов гривен / Фото Цензор.НЕТ

Подозрение для Лагуна

Не в последнюю очередь из-за того, что сам Лагун осенью 2015 года уехал из Украины и вернулся аж весной 2020 года. Где-то тогда расследование, по крайней мере визуально, активизировалось. Осенью 2021 года он и несколько его бывших подчиненных наконец получили подозрения.

По сообщению Генпрокурора Ирины Венедиктовой, банк выводил недвижимость из-под залога, продавал долги за бесценок, или просто раздавал приближенным конторам. Им же выдавал кредиты с ничтожными залогами. Словом – классика.

Сейчас имущество Лагуна на общую сумму в 790 миллионов гривен, по словам опять же Венедиктовой, арестовано. Эти деньги отнюдь "не натянешь" на общий долг как "Дельта Банка", так и Лагуна лично, поскольку даже сотни миллионов не конкурируют с десятками миллиардов.

Самого же Лагуна Печерский райсуд в октябре 2021 года – после вручения подозрения – отправил под домашний арест. В то же время продолжил действовать запрет на выезд из Украины. Учитывая 5-летнее отсутствие – вполне логично.



СБУ провела обыски у фигурантов дела "Дельта Банка" / Фото СБУ

Арест длился недолго

Арест, правда, длился всего 2 месяца, и информации о его продлении – мы не нашли. Далее "фемида" решила отпустить Лагуна под личное обязательство. Не понятно, что конкретно произошло.

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Для того чтобы это выяснить, прислали запросы в Офис генерального прокурора, в Национальную полицию, которая и занимается досудебным расследованием. Однако на момент выхода расследования – ответа не получили.

Противоречивые решения

Кроме того, Печерский райсуд, который сажал Лагуна под домашний арест, в конце ноября 2021 года позволил ему беспрепятственно выезжать за границу. Прямо во время этого же домашнего ареста.



В конце ноября 2021 года суд разрешил Лагуну выезжать за границу / Фото пресс-служба "Дельта Банка"

Я не шучу. Знаю, что звучит очень дико. Впрочем, понимаю, как так могло получиться: домашний арест и запрет выезда из Украины – это 2 параллельных судебных процесса, инициированных совершенно разными органами. А параллельные линии не пересекаются. Левая рука делает одно, а правая – совсем другое.

Материалы этого судебного заседания можно перечитывать снова и снова. Не потому, что они открывают для Лагуна мир, а потому что открывают для нас Лагуна – с другой, еще неизведанной стороны.

Долги Лагуна

Начнем с долга, который Лагун сейчас обязан выплатить государству. Вообще-то следовало бы говорить о долгах именно во множественном числе. Однако мы возьмем только один из них, вероятно, самый большой и максимально показательный.

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Он подробно описан в судебном материале – это долг перед государственным "Ощадбанком". Его предыстория максимально проста.

Как-то Лагун вписался, как поручитель "Дельта Банка", а когда оказалось, что "дельта" должен "ощаду" – банкир пытался избежать печальной участи. Однако Верховный Суд тогда постановил – выплаты должны лечь на поручителя. На то он и поручитель же.

Как Лагун пытается отменить запрет

Долг Лагуна составляет: 948 005 232 гривен 40 копеек + 111 797 984 долларов 90 центов + 12 446 648 евро 40 евроцентов. По актуальному курсу, общая сумма тянет на 4,5 миллиарда гривен.

Долгом занимается исполнительная служба, и именно задолженность стала причиной запрета для Лагуна выезжать из страны. Однако он пришел в суд каким-то образом этот запрет отменить.

Что для этого нужно? Показать, как ты добросовестно пытаешься выплатить государству свой исполинский долг. Здесь я сначала просто обязан процитировать судебное определение:

"Каких-либо умышленных действий уклонения от исполнения судебного решения заявитель не совершает, имеет официальный доход и частично, в пределах своих возможностей, платит задолженность. Заявитель официально трудоустроен в ООО "Дельта Лизинг", и с целью погашения долга по исполнительному производству обратился к работодателю с заявлением об осуществлении ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% в счет погашения долга".

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Фарс должника

Все именно так, как вы поняли: бывший владелец банка в июле 2021 года устроился экономистом. Теперь имеет 40-часовую рабочую неделю и ставку, половина из которой должна идти на погашение долга.

Далее оказалось, что поскольку все счета Лагуна арестованы и возможность поступления на них денежных средств – заблокирована, то банкир написал своему новому боссу еще одно заявление и попросил отдавать государству уже не половину, а всю заработную плату.

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Это звучит и выглядит как фарс. Кроме того, у Лагуна добавили, что он является стороной или свидетелем в ряде судебных дел заграницей, в частности в Беларуси и Великобритании. Ну, и что было бы неплохо туда таки съездить. Всего этого стало достаточно. Печерский райсуд послушал и разрешил Лагуну выезжать за пределы Украины.

27 тысяч лет выплат

Мы решили все же узнать, какая у Лагуна нынче зарплата – как у экономиста в частной компании. То есть сколько денег ежемесячно он отправляет на погашение долга в более 4 миллиардов гривен.

Официально банкир получает 14 тысяч гривен в месяц. 4,5 миллиарда гривен при ежемесячных отчислениях в 14 000 тысяч гривен банкир будет возвращать... каких-то 27 тысяч лет. Это так же как начать выплачивать во время позднего палеолита, а закончить где-то сейчас.

Игра Лагуна

Две недели назад Арсен Милютин – это член правления "Ощадбанка", перед которым задолжал Лагун, в интервью "Интерфаксу" вспоминал об этом эпизоде. По его словам, бывший владелец "дельты" не впервые через суд снимает запрет на выезд. То, что они через суд блокируют, а он через суд снимает – игра такая.

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Кроме того, Милютин отметил, что фишку с "устроился на работу и добросовестно возвращает средства государству" могли придумать специально для очередного снятия запрета на выезд из страны. Даром, что возвращение при таких условиях займет пару десятков тысяч лет. В то же время в "Ощадбанке" убеждены, что скрытые активы у Лагуна все же есть.

"Активы есть, он явно не попрошайничает. Впрочем, чтобы доказать – надо детективную службу снимать. Мы общались с иностранными юристами – говорят, должна быть зацепка. У нас есть решение суда, которое можем легализовать на Кипре, в Лондоне, или где-то еще. Однако, во-первых, это деньги, которые надо уплатить юристам, во-вторых – должна быть перспектива, что это решение там признают и начнут что-то делать", – заявили в правлении "Ощадбанка".

Деньги есть, но не для выплаты долга

Вместо традиционного вывода – еще 2 интересных факта. Факт первый: мы обратились с запросом в "Ощадбанк" и получили ответ, что долг Лагуна перед ними остается таким же, как и был, цитирую: "Погашения задолженности перед банком не происходило".

Факт второй: в киевском ресторане, где мы заметили Лагуна – с зарплатой в 14 000 гривен не разгуляешься, армию охранников и водителей – не оплатишь и кортежем из 2 достаточно дорогих авто не поездишь.

Так что есть деньги. Жаль только, что они У Лагуна, а не в государстве, которому он должен.