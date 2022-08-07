Какие выплаты предусмотрены для эвакуированных: объяснение Верещук

Государство обеспечивает бесплатную эвакуацию жителей Донецкой области. Также для эвакуированных граждан предусмотрены одноразовая и дополнительные выплаты.

Об этом 24 каналу рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, процесс осуществления выплат уже налажен.

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Какая единовременная выплата

Верещук сообщила, что эвакуированным предусмотрена единовременная выплата, которая будет произведена наличными сразу по прибытию.

То есть, например, люди приехали в Кропивницкий, им сразу оформили справки ВПЛ (внутренне перемещенные лица – 24 канал),

– объяснила министр.

Она рассказала, что на взрослого человека выплачивается 2 тысячи гривен, на ребенка – 3 тысячи гривен, а на человека с инвалидностью – также 3 тысячи гривен.

Верещук рассказала о выплатах для эвакуированных: смотрите видео

Ежемесячные выплаты эвакуированным

Верещук отметила, что в дальнейшем эвакуированным также каждый месяц будут происходить дополнительные выплаты.

Мы говорим о ежемесячных выплатах от наших международных организаций. Если есть дети трое и больше, то это ЮНИСЕФ. Если маломобильные, то это и ООН, и Красный Крест, и остальные организации,

– сказала она.

Министр подчеркнула, что процесс осуществления выплат уже налажен, осталось только захотеть эвакуироваться, сделать это и государство точно поможет.

Что известно об эвакуации из Донецкой области

28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Ирина Верещук призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.

2 августа началась обязательная эвакуация из Донецкой области. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд с жителями Донетчины.

Комментируя эвакуацию из Донецкой области, Верещук рассказала, что государство обеспечит бесплатную логистику, размещение и гарантирует людям все виды выплат.

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