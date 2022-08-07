Про це 24 каналу розповіла віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, процес здійснення виплат уже налагоджено.

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Яка одноразова виплата

Верещук повідомила, що евакуйованим передбачена одноразова виплата, яка буде здійснена готівкою відразу по прибуттю.

Тобто, наприклад, люди приїхали до Кропивницького, їм відразу оформили довідки ВПО (внутрішньо переміщені особи – 24 канал),

– пояснила міністерка.

Вона розповіла, що на дорослу людину виплачується 2 тисячі гривень, на дитину – 3 тисячі гривень, а на людину з інвалідністю – також 3 тисячі гривень.

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Щомісячні виплати евакуйованим

Верещук зазначила, що надалі евакуйованим також кожного місяця будуть відбуватися додаткові виплати.

Ми говоримо про щомісячні виплати від наших міжнародних організацій. Якщо є діти троє і більше, то це ЮНІСЕФ. Якщо є маломобільні, то це і ООН, і Червоний Хрест, і решта організацій,

– сказала вона.

Міністерка наголосила, що процес здійснення виплат уже налагоджено, залишилося лише захотіти евакуюватися, зробити це і держава точно допоможе.

Зверніть увагу! Південні регіони України перебувають в очікуванні тяжких боїв. Жителів Херсонської та Запорізької областей також закликають негайно евакуюватися.

Що відомо про евакуацію з Донеччини

28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Ірина Верещук закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без їжі, ліків та тепла.

2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація з Донецької області. До Кропивницького прибув евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини.

Коментуючи евакуацію з Донеччини, Верещук розповіла, що держава забезпечить безкоштовну логістику, розміщення та гарантує людям усі види виплат.

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