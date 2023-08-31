180 тысяч украинцев больше не получат выплаты как ВПЛ: Верещук назвала причину

Ирина Верещук сообщила, что 2 600 000 переселенцев в настоящее время получат денежную помощь. В 2023 году для их обеспечения выплатами нужно 27 миллиардов гривен.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что почти 180 000 граждан Украины ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что будет с выплатами

Верещук сообщила о результатах проверки. Как выяснилось, 109 тысяч переселенцев проживают за границей, однако получают выплаты как ВПЛ. 10 тысяч считаются умершими, одним им продолжает поступать денежная помощь.

Кроме этого есть случаи, когда отец и мать подавали заявки на выплаты для одних и тех же детей, что тоже создавало путаницу. По словам вице-премьера, во время проверки было обнаружено почти 60 000 таких семей. Она заверила, что все ошибочные выплаты будут прекращены.

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