Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що майже 180 000 громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що буде з виплатами

Верещук повідомила про результати перевірки. Як з'ясувалося, 109 000 переселенців проживають за кордоном, однак отримують виплати як ВПО. 10 000 вважаються померлими, одним їм продовжує надходити грошова допомога.

Крім цього є випадки, коли батько та мати подавали заявки на виплати для одних і тих самих дітей, що теж створювало плутанину. За словами віцепремʼєрки, під час перевірки було виявлено майже 60 000 таких родин. Вона запевнила, що всі помилкові виплати припинять.

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