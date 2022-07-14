Некоторым переселенцам придется вернуть государству выплаты из ВПЛ
Отдельные группы вынужденно переселенных будут вынуждены вернуть часть выплат. Это касается тех, кто покинет временное место жительства без предварительного обращения в соцслужбы.
Об этом рассказали юристы Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Они отметили – с момента возвращения переселенцев домой все выплаты, полученные ими как ВПЛ, будут считаться незаконными.
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Когда обращаться в органы соцзащиты
Государство делает все возможное, чтобы защитить права внутренне перемещенных лиц и создать условия для того, чтобы люди добровольно возвращались в покинутые ранее места жительства или интегрировались на новом месте.
Для учета внутри перемещенных лиц создается Единая информационная база данных. Чтобы поддерживать ее, переселенцы обязаны сообщать об изменении места жительства.
В случае своего переезда на новое место жительства они должны сообщить об этом органу соцзащиты не позднее 10 дней с момента прибытия. А в том случае, если они едут на свое постоянное место жительства, ВПЛ должны сообщить об этом органу соцзащиты в том месте, где им выдана справка ВПЛ. Причем предупредить о своем отъезде нужно не позднее чем за три дня до него.
Если переселенец меняет место жительства, то он обязан сообщить (в течение 10 дней) об этом в территориальное подразделение соцзащиты по новому адресу – то подразделение, которое выдало справку ВПЛ,
– отмечают юристы.
Когда переселенцы могут лишиться соответствующего статуса
Это происходит в нескольких случаях:
- если переселенец сам подал заявление об отказе от статуса ВПЛ;
- если он вернулся на постоянное место жительства;
- если он уезжает на постоянное место жительства за границу;
- если он совершил уголовное преступление;
- если выявлен факт недостоверной информации о его местонахождении.
Во всех этих случаях выплаты для внутриперемещенных лиц прекращаются.
Что случится, если не снять себя с учета
После обнаружения несоответствий все незаконно выплаченные деньги придется вернуть государству. Причем если переселенец не захочет вернуть их добровольно, начисленную сумму изымут через суд.
Юристы добавляют, что сегодня узнать о нахождении переселенца совсем не сложно. Скрытие информации можно обнаружить как по геолокации, так и по последним операциям с банковской картой.Обратите внимание. В настоящее время электронная услуга подачи заявления о перемещении отсутствует, а соответствующая страница, которая некоторое время существовала, сейчас сообщает об ошибке.
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