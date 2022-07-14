Некоторым переселенцам придется вернуть государству выплаты из ВПЛ

Отдельные группы вынужденно переселенных будут вынуждены вернуть часть выплат. Это касается тех, кто покинет временное место жительства без предварительного обращения в соцслужбы.

Об этом рассказали юристы Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Они отметили – с момента возвращения переселенцев домой все выплаты, полученные ими как ВПЛ, будут считаться незаконными.

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Когда обращаться в органы соцзащиты

Государство делает все возможное, чтобы защитить права внутренне перемещенных лиц и создать условия для того, чтобы люди добровольно возвращались в покинутые ранее места жительства или интегрировались на новом месте.

Для учета внутри перемещенных лиц создается Единая информационная база данных. Чтобы поддерживать ее, переселенцы обязаны сообщать об изменении места жительства.

В случае своего переезда на новое место жительства они должны сообщить об этом органу соцзащиты не позднее 10 дней с момента прибытия. А в том случае, если они едут на свое постоянное место жительства, ВПЛ должны сообщить об этом органу соцзащиты в том месте, где им выдана справка ВПЛ. Причем предупредить о своем отъезде нужно не позднее чем за три дня до него.

Если переселенец меняет место жительства, то он обязан сообщить (в течение 10 дней) об этом в территориальное подразделение соцзащиты по новому адресу – то подразделение, которое выдало справку ВПЛ,

– отмечают юристы.

Когда переселенцы могут лишиться соответствующего статуса

Это происходит в нескольких случаях:

если переселенец сам подал заявление об отказе от статуса ВПЛ;

если он вернулся на постоянное место жительства;

если он уезжает на постоянное место жительства за границу;

если он совершил уголовное преступление;

если выявлен факт недостоверной информации о его местонахождении.

Во всех этих случаях выплаты для внутриперемещенных лиц прекращаются.

Что случится, если не снять себя с учета

После обнаружения несоответствий все незаконно выплаченные деньги придется вернуть государству. Причем если переселенец не захочет вернуть их добровольно, начисленную сумму изымут через суд.

Юристы добавляют, что сегодня узнать о нахождении переселенца совсем не сложно. Скрытие информации можно обнаружить как по геолокации, так и по последним операциям с банковской картой.

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