Львов будет выделять по 30 тысяч детям, потерявшим родителей в результате обстрелов

Во Львове несовершеннолетние дети, потерявшие родителей во время ракетных обстрелов, будут получать по 30 тысяч гривен ежегодно.

Такое решение приняли депутаты Львовского горсовета, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, поддержка семей погибших в результате российской агрессии вошла в новую комплексную программу поддержки ветеранов и членов их семей, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

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Указано, что это финансовая и юридическая поддержка, медицинская помощь, социальное сопровождение, досуг, трудоустройство. Садовый уточнил, что большинство возможностей действовали также в прошлом году, но теперь все они собраны в одну понятную программу.

А о поддержке детей, потерявших родителей в результате ракетных обстрелов Львовщины, речь идет о ежегодных выплатах, а именно 30 тысяч гривен.

В программу заложена поддержка семей погибших в результате российской агрессии на территории нашей общины, а это 30 тысяч гривен ежегодно на каждого ребенка до достижения им совершеннолетия,

– сообщил Андрей Садовый.

На сайте горсовета уточнено, что на сегодняшний день во Львовской общине проживает 10 детей этой категории.

Также мэр Львова сообщил, что горсовет принял программу развития спорта для ветеранов. Сейчас речь идет о 3 направлениях: массовом спорте, игровых видах спорта и видах спорта, которые входят в программу соревнований Игр Непокоренных.

"Это немаловажная часть физической и ментальной реабилитации", - добавил мэр.

Что известно о программе поддержки