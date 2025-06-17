Россияне врут об "отказе" Минобороны Украины выплачивать средства семьям погибших

Россияне распространяют фейковое письмо от якобы Министерства обороны Украины. В документе говорится об отказе в выплате компенсаций семьям погибших военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ. В соответствующих документах нашли ряд ошибок, констатировав, что это подделки.

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Что известно о таком документе

Пропагандисты распространяют изображение якобы официального письма, в котором говорится о якобы отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих из-за "невозможности установить обстоятельства смерти"

ЦПД верифицировал это сообщение в Минобороны и установил, что это подделка. Форма письма не соответствует стандартам делопроизводства министерства, а сам "документ" содержит многочисленные ошибки в формулировках и оформлении.

Этот фейк является частью масштабной российской дезинформационной кампании вокруг репатриационных мероприятий, направленной на дискредитацию украинского руководства и создание недоверия к нему,

– говорится в сообщении.



Поддельный документ, который распространяют россияне / Центр противодействия дезинформации

Военные напомнили, что ранее россияне уже распространяли вымышленные истории об отказе в компенсации и фальшивые скриншоты статей якобы из международных изданий, распространяя дезинформацию.

"Цель России – дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности путем создания фейковых документов и новостей, чтобы посеять неверие к украинской власти и спровоцировать эмоциональную реакцию в обществе", – резюмировали там.

Напомним, во время последних репатриационных мероприятий Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских. По словам главы МВД Игоря Клименко, противник мог сделать это намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел.