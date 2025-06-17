Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ. У відповідних документах знайшли низку помилок, констатувавши, що це підробки.

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Що відомо про такий документ

Пропагандисти поширюють зображення нібито офіційного листа, в якому йдеться про начебто відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців через "неможливість встановити обставини смерті"

ЦПД верифікував це повідомлення в Міноборони й встановив, що це підробка. Форма листа не відповідає стандартам діловодства міністерства, а сам "документ" містить численні помилки у формулюваннях та оформленні.

Цей фейк є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, спрямованої на дискредитацію українського керівництва та створення недовіри до нього,

– ідеться у повідомленні.



Підроблений документ, який поширюють росіяни / Центр протидії дезінформації

Військові нагадали, що раніше росіяни вже поширювали вигадані історії про відмову в компенсації та фальшиві скриншоти статей буцімто з міжнародних видань, поширюючи дезінформацію.

"Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільстві", – резюмували там.

Нагадаємо, під час останніх репатріаційних заходів Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, противник міг зробити це навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл.