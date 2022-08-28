Что делать, если военный не получает предусмотренные законом выплаты: куда обращаться

Военнослужащие и члены их семей имеют право получать различные выплаты от государства. Все деньги, предусмотренные для защитников законодательством, должны быть выплачены.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает 24 канал. Он рассказал, как действовать, если пока не получили выплаты .

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Что делать, если военный не получил выплату от государства

Вениславский рассказал, что в случае, если военный или член его семьи по каким-либо техническим причинам или процедурам, предусмотренным действующим законодательством, не получил выплаты, нужно обращаться в:

соответствующие Центры комплектований социальной защиты граждан, бывших военных комиссариатов,

органы власти местного самоуправления,

к народным депутатам

Если есть какие-то вопросы, которые нуждаются в нашем вмешательстве, мы будем вмешиваться,

– подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что все выплаты, если для них есть правовые основания, должны быть осуществлены независимо от каких-либо обстоятельств.

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