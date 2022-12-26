Призываем к эвакуации, – Верещук рассказала детали о выплатах для ВПЛ в 2023 году

Ситуация на временно оккупированных территориях остается очень сложной. Оккупанты не обеспечили никаких условий, чтобы мирные жители могли нормально прожить зиму.

Об этом 24 каналу рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, сейчас выехать с территорий, пока подконтрольных России, очень трудно.

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"Гражданские россиянам не нужны"

В частности, если речь идет об оккупированной части Херсонской области, то можно выезжать через Крым.

"Через Васильевку Запорожской области в последние дни проезд закрыт. Однако мы работаем над тем, чтобы открыть гуманитарные коридоры", – сказала Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что оккупанты используют украинцев только как живой щит. По ее словам, об этом свидетельствует ситуация с Херсоном.

Гражданские на оккупированных территориях россиянам не нужны. Еще совсем недавно состоялся псевдореферендум, и россияне заявляли о том, что это их земля. А сейчас мы видим результаты – оккупанты обстреливают Херсон,

– отметила Верещук.

Ирина Верещук рассказала о ситуации с выплатами переселенцам: смотрите видео

Власти призывают украинцев эвакуироваться с оккупированных территорий

Она добавила, что уехать на время будет лучшим решением для людей как с оккупированных, так и недавно освобожденных территорий, которые и дальше находятся под огнем врага.

Призываем всех, кто нуждается и кто решился, эвакуироваться. Мы поможем абсолютно бесплатно выехать из Херсона, Донецкой, Харьковской и других оккупированных территорий и перезимовать. А дальше вернемся и будем отстраивать наши регионы,

– подчеркнула Верещук.

Она добавила, что ежедневно из Херсона в Хмельницкий отправляется эвакуационный поезд, на котором из города выезжают около 300 человек – женщины, дети, представители маломобильных групп населения.

Эвакуированные могут найти убежище в Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях и других регионах на Западе и в Центре Украины. Вицепремьер заверила, что мест для проживания хватает всем желающим.

Сколько украинцев вынуждены были переехать из-за российской агрессии

Желающие эвакуироваться могут найти всю необходимую информацию на сайте Минреинтеграции или на сайтах ОВА. Также можно позвонить на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру

В Украине в из-за войны вынуждены были покинуть свои дома около 7 миллионов человек. Однако не все фиксировали свое перемещение.

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 4,8 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). К этому числу также относятся люди, которые переехали, начиная с 2014 года,

– сказала Верещук.

По ее словам, эти люди нуждаются в финансовой помощи от государства.

Выплаты ВПЛ в 2023 году продолжатся

Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в последнее время многие звонили на горячую линию министерства и говорили о том, что они опасаются, что с 1 января выплаты для ВПЛ будут прекращены.

В частности, поводом для этого стало постановление №1320, которым Кабмин внес определенные изменения в процесс назначения отдельных видов государственной помощи. Верещук подчеркнула, что эта постановление не касается ВПЛ.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Было много информационных вбросов, в том числе и от врага, чтобы посеять среди украинцев разочарование и сомнения. Подчеркиваю: с 1 января наши ВПЛ не должны идти в органы соцзащиты и снова фиксировать свое местонахождение. Они будут получать все свои выплаты, как и в 2022 году.

Как отметила вице-премьер, размер ежемесячных выплат останется на старом уровне:

2 тысячи гривен – для взрослых;

3 тысячи гривен – для детей, а также людей с инвалидностью.

Переселенцев будут проверять только по обращению полиции

В то же время, есть случаи, когда человек возвращается домой, но продолжает получать выплаты как ВПЛ. Как отметила Верещук, такие ситуации являются проблемой, ведь государство должно контролировать свои расходы. В таком случае людям следует ожидать дополнительных проверок.

Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Мы договорились с Министерством социальной политики, что такие проверки будут производиться только в случаях, когда есть обращения от правоохранительных органов. То есть, если зафиксирован факт, что человек переехал и не имеет права на выплаты, только тогда будут проходить проверки. В других случаях это исключено.

Глава Минреинтеграции подчеркнула, что у людей нет поводов для беспокойства. Их не будут массово проверять, а тем более – лишать выплат.

Правительство увеличит компенсацию владельцам жилья, разместившим у себя ВПЛ

В 2023 году правительство планирует увеличить выплаты украинцам, которые приютили у себя внутренне перемещенных лиц.

Компенсация за коммунальные услуги для семей, предоставивших жилье ВПЛ, увеличится вдвое. То есть если раньше речь шла о сумме 450 гривен на одно ВПЛ, то в следующем году размер выплаты составит 900 гривен,

– сообщила Верещук.

Она добавила, что по разным программам, касающимся выплат на проживание переселенцев, правительство уже потратило 47 миллиардов гривен.

Поддержка переселенцев в Украине: коротко