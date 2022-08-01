Что делать переселенцам, которые так и не смогли получить надлежащие выплаты: инструкция

На круглосуточную горячую линию Министерства реинтеграции по кризисным вопросам каждый день поступают звонки с жалобами. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) говорят, что не получили надлежащих выплат.

Что делать переселенцам, не получившим выплаты

24 канал собрал информацию о всех важных изменениях в августе, касающихся поступления в вузы, тарифы, пенсии, деятельность бизнеса и т.д. Что делать, когда не получили выплаты, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Верещук отметила, что украинцы массово звонят по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548. Основные жалобы – выплаты не начислены или не получены. Также есть жалобы на то, что люди подали заявку достаточно давно, но до сих пор не получили от государства ни копейки.

Одна из причин – электронный сервис государственных услуг "Дия" не передал органам социальной защиты часть заявок.

Люди регистрировались в "Дии", но сервис не передал в органы соцзащиты такие данные. И это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что "Дия" не передало такие данные,

– говорит Верещук.

Она подчеркнула, что такие выплаты централизовали, Министерство соцполитики их выплачивает. Но, по ее словам, людей было почти 250 тысяч, а выплатили 90 тысячам. Соответствующие учреждения помогают другим, увеличивают количество компьютеров и программ.

Второй причиной, как отметила Верещук, является то, что некоторые документы не были оформлены должным образом. В этом случае следует позвонить на горячую линию 1548 и сообщить о проблеме.

Детали от Верещук: смотрите видео

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