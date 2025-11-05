Выплата за рождение ребенка 50 тысяч гривен: Рада приняла законопроект

С 1 января 2026 года выплата за рождение ребенка составит 50 000 гривен. В Верховной раде 294 депутата проголосовали за соответствующий законопроект.

Об этом сообщает 24 Канал. Пленарное заседание Верховной Рады Украины состоялось 5 ноября.

Что известно о законопроекте о выплатах за рождение ребенка?

Ожидается, что с 1 января выплаты будут такими:

50 000 гривен – единовременная денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.

7 000 гривен в месяц – помощь по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 гривен в месяц (коэффициент 1,5).

Обратите внимание! Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 гривен и дополнительно – 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.

Известно о таких инициативах:

"еЯсла" – целевая денежная поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 гривен в месяц, которую можно использовать на оплату детсада, кружков или других услуг ухода. Для детей с инвалидностью 12 000 гривен в месяц.

"Пакет малыша" – будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).

"Пакет школьника" – единовременная выплата 5 000 грн для учеников 1 класса.

7 000 грн – помощь в связи с беременностью и родами для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.

Что предшествовало увеличению выплат за рождение ребенка?