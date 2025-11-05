Выплата за рождение ребенка 50 тысяч гривен: Рада приняла законопроект
- С 1 января 2026 года единовременная выплата за рождение ребенка составит 50 000 гривен, а ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 гривен.
- Инициативы включают "еЯсла" для детей от 1 до 3 лет, "Пакет малыша" для беременных женщин, и "Пакет школьника" для учеников 1 класса.
С 1 января 2026 года выплата за рождение ребенка составит 50 000 гривен. В Верховной раде 294 депутата проголосовали за соответствующий законопроект.
Об этом сообщает 24 Канал. Пленарное заседание Верховной Рады Украины состоялось 5 ноября.
Что известно о законопроекте о выплатах за рождение ребенка?
Ожидается, что с 1 января выплаты будут такими:
- 50 000 гривен – единовременная денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка.
- 7 000 гривен в месяц – помощь по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 гривен в месяц (коэффициент 1,5).
Обратите внимание! Если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 гривен и дополнительно – 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.
Известно о таких инициативах:
- "еЯсла" – целевая денежная поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 гривен в месяц, которую можно использовать на оплату детсада, кружков или других услуг ухода. Для детей с инвалидностью 12 000 гривен в месяц.
- "Пакет малыша" – будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности).
- "Пакет школьника" – единовременная выплата 5 000 грн для учеников 1 класса.
- 7 000 грн – помощь в связи с беременностью и родами для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов.
Что предшествовало увеличению выплат за рождение ребенка?
Напомним, что в июле в Минсоцполитики предложили увеличить размер выплат, которые получают новоиспеченные родители при рождении ребенка.
По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, единовременным платежом после рождения каждого ребенка предлагали платить 50 000 гривен. Также, по ее словам, предлагали увеличить и ежемесячную выплату на ребенка, которая составляла 860 гривен.
Уже в августе депутаты поддержали ряд изменений в системе поддержки семей в период до и после рождения ребенка.