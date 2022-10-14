"Выплевывание" ракет и набеги: какая тактика боя присуща российскому генералу Суровикину

В России по назначению военного руководства работает негативный отбор. Суровикин, это единственный человек, который во время путча ГКЧП решился открыть огонь по протестовавшим.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он также отметил, что после этого события получил от Ельцина помилование и повышение.

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Впоследствии этот персонаж занимал политически важные должности. Следует добавить, что Суровикин стал главой ВКС тогда, когда Кремлю нужно было перевести воздушную кампанию в Сирии в более "кровавую" фазу и ему, к сожалению, удавалось.

Одна из важных и отличительных черт этого персонажа – за три года войны в Сирии, россияне выпустили по этой стране 300 крылатых ракет. Это стиль ведения войны Суровикина, он накапливает ракеты, а затем в один момент выстреливает ими – чтобы попытаться достичь какой-то цели.

– отмечает Киричевский.

Нас спасает то, что Суровикин не научился на собственных ошибках.

"Помните, как в Минобороны РФ заявили, что своими крылатыми ракетами они разбомбили территорию, которая в 4 раза больше Сирии", – добавляет эксперт. Приблизительно такая же история с контролем и оценкой ударов по Украине.

Детальнее о стратегии "утопления в крови" генерала Суровикина: смотрите видео-объяснения

Стратегия нового пса режима Путина

По словам Ивана Киричевского, ядро стратегии Сергея Суровикина – это "выплевывание ракет" и нашествие "чмобиков" на наши позиции.

"В то время, когда 10-11 октября Россия массированно била по Украине ракетами, то российские войска действительно пытались контратаковать наши войска. К счастью, в своих атаках – оккупанты утонули в собственной крови и ВСУ смогли легче пройти дальше", – резюмирует он.

Суровикин не сможет повторить "сирийскую игру"

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, назначение Суровикина командующим войсками России не позволит повторить сирийский сценарий в Украине. Прежде всего следует понимать, что это невозможно из-за существенно отличающегося пространства боевых действий.

Более того, враг не способен получить преимущество в воздухе. Поэтому проводить масштабные кампании ковровых бомбардировок по Украине, как это делали в Сирии, россияне просто не смогут. Кроме того, не стоит забывать о силах ПВО, которыми уже оснащено наше государство.