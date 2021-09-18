Сейчас минские договоренности выгодны только для России. Что именно в них нужно откорректировать и как это повлияет на отношения между странами – в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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России выгодны минские соглашения

По словам Жданова, Россия будет стоять на своем, потому что она писала эти минские договоренности. Кремль не настроен на их изменение.

Нам крайне важно их изменить или выйти из них, потому что их выполнить без капитуляции Украины невозможно,

– подчеркнул Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, закончить российско-украинскую войну даже без минских договоренностей можно лишь в случае, если Украина признает ее юридически.

По его словам, Запад, в частности Германия и Франция требуют от Украины выполнения минских соглашений, потому что считают, что это внутренний конфликт.

По мнению Жданова, Москву полностью устраивают минские соглашения / Фото Главред

Нельзя закончить то, чего не существует. Юридически войны на международном уровне не существует. И поэтому все знают, что есть боевые действия, но что это за боевые действия? Украина официально не называет это войной и не определяет другую сторону конфликта. Наш президент говорит, что "мы воюем с боевиками". А кто такие боевики, какая у них принадлежность? Огонь никогда так не прекратится,

– добавил эксперт.

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С кем Украина договаривается о перемирии

Москва официально не признает свое присутствие на востоке Украины. Поэтому, пояснил Жданов, возникает вопрос, с кем Украина договаривается о перемирии. Путин пытается таким образом придать легитимности самопровозглашенным республикам и заставить украинскую сторону с ними разговаривать, но Украина этого не сделает.

Мы не разговариваем с теми марионетками, которых назначил Кремль на должности самопровозглашенных республик. Политически они ничего не решают,

– уточнил он.

Ротация российских военных / Фото "Зеркало недели"

Жданов заявил, что Путин постоянно заявляет, что "нас там нет". Так, 27 июля 2020 года, когда было объявлено всеобъемлющее прекращение огня, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на следующий день дал разъяснение. В нем говорилось, что Российская Федерация не является стороной конфликта и не несет ответственность за выполнение обязательств "той стороной".

Кто та сторона? Вот в чем проблема. Мы не можем заставить ту сторону прекратить огонь, потому что мы не признаем ту сторону. У нас нет противника в этом конфликте, нет той стороны. Запад считает, что это гражданская война, поэтому нас заставляют мириться самим с собой. А Путин сидит рядом с Францией и Германией и говорит, что он не сторона конфликта, а миротворец,

– подчеркнул эксперт.

Олег Жданов пояснил, что в самом названии документа мирного протокола заложена невозможность выполнения этого плана. Он отмечает, что пока не будет официального признания иной стороны конфликта, с кем Украина воюет, и какого характера этот конфликт – до тех пор эта война не закончится.

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