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      Выпуск новостей за 10:00: Вакцина от коронавируса. Землетрясение в Карибском море

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 10:00 – в Гонконге заявили о разработке вакцины от коронавируса. По словам ученых, чтобы протестировать ее на животных потребуется как минимум четыре месяца, а на людях – почти год. В Карибском море произошло мощное землетрясение. Магнитуда толчков достигла отметки в 7,7 баллов.

      Также в выпуске:

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      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Выпуск новостей
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