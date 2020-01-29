Выпуск новостей за 10:00: Вакцина от коронавируса. Землетрясение в Карибском море

В выпуске новостей за 29 января по состоянию на 10:00 – в Гонконге заявили о разработке вакцины от коронавируса. По словам ученых, чтобы протестировать ее на животных потребуется как минимум четыре месяца, а на людях – почти год. В Карибском море произошло мощное землетрясение. Магнитуда толчков достигла отметки в 7,7 баллов.

Также в выпуске:

Российского депутата Петра Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ.

В России рабочая группа, которая готовит изменения в Конституцию, предложила внести в будущий закон ряд новых пунктов. В частности, это переименование должности президента на "верховного правителя" с обязательным написанием первого слова с большой буквы.

Экс-депутатка Татьяна Черновол перелезла через забор с колючей проволокой, чтобы попасть на территорию ГБР.

В Украине массово закрывают школы на карантин. На вынужденные каникулы уже отправили учеников в 8 областях.