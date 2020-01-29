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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      КОРОНАВІРУС 2020 ПАРЄ УГОДА СТОЛІТТЯ ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 10:00: Вакцина від коронавірусу. Землетрус у Карибському морі

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 січня станом на 10:00 – у Гонконзі заявили про розробку вакцини від коронавірусу. За словами вчених, щоб протестувати її на тваринах знадобиться щонайменше чотири місяці, а на людях – майже рік. У Карибському морі стався потужний землетрус. Магнітуда поштовхів сягнула позначки у 7,7 балів.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Землетрус Стихійні лиха
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