Випуск новин за 10:00: Вакцина від коронавірусу. Землетрус у Карибському морі

У випуску новин за 29 січня станом на 10:00 – у Гонконзі заявили про розробку вакцини від коронавірусу. За словами вчених, щоб протестувати її на тваринах знадобиться щонайменше чотири місяці, а на людях – майже рік. У Карибському морі стався потужний землетрус. Магнітуда поштовхів сягнула позначки у 7,7 балів.

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