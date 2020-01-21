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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 12:00: Российские ракеты в Иране. Экономический форум в Давосе

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 12:00 – Иран подтвердил, что сбил наш самолет с российского зенитно-ракетного комплекса. Там обнародовали второй отчет предварительного расследования катастрофы борта МАУ. В швейцарском Давосе стартует юбилейный Всемирный экономический форум. А уже завтра там выступит с речью Владимир Зеленский.

      Также в выпуске:

      В Китае ежедневно растет число жертв неизвестного коронавируса. На сегодня – их уже четверо.

      В результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще один – получил ранение.

      В Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта и всех, кто погиб на Востоке Украины.

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      Теги: Давос Иран Выпуск новостей
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