Випуск новин за 12:00: Російські ракети в Ірані. Економічний форум в Давосі

У випуску новин за 21 січня станом на 12:00 – Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ. У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський.

Також у випуску: У Китаї щодня зростає кількість жертв невідомого коронавірусу. На сьогодні – їх уже четверо. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення. У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту та усіх, хто загинув на Сході України.