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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 12:00: Російські ракети в Ірані. Економічний форум в Давосі

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 січня станом на 12:00 – Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ. У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський.

      Також у випуску:

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      Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення.

      У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту та усіх, хто загинув на Сході України.

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      Теги: Випуск новин Іран Давос
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