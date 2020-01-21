Випуск новин за 12:00: Російські ракети в Ірані. Економічний форум в Давосі
У випуску новин за 21 січня станом на 12:00 – Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ. У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський.
Також у випуску:
У Китаї щодня зростає кількість жертв невідомого коронавірусу. На сьогодні – їх уже четверо.
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення.
У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулась панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту та усіх, хто загинув на Сході України.
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