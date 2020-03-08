Выпуск новостей за 13:00: Марш к 8 марта в Киеве. Поездка Скалецкой в Новые Санжары
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 11:00 – на Михайловской площади утром в Международный день женщин собрались два противоположных марша. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая попала на обсервацию в Новых Санжарах по предложению президента.
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