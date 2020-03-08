Выпуск новостей за 13:00: Марш к 8 марта в Киеве. Поездка Скалецкой в Новые Санжары

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 11:00 – на Михайловской площади утром в Международный день женщин собрались два противоположных марша. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая попала на обсервацию в Новых Санжарах по предложению президента.

Также в выпуске: В центре Киева на Крещатике началась автогонка под названием "Большое женское ралли". В соревнованиях принимают участие исключительно женские экипажи. Российские наемники вели огонь на поражение по мирному населению Марьинки. Снайпер попал в одного из местных жителей. В Италии, где самая большая вспышка вируса в Европе, решили изолировать 14 провинций.