Випуск новин за 13:00: Марш до 8 березня у Києві. Поїздка Скалецької в Нові Санжари
У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – на Михайлівській площі зранку Міжнародного дня жінок зібралися два протилежні марші. Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька потрапила на обсервацію у Нових Санжарах через пропозицію президента.
Також у випуску:
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