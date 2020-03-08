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      Випуск новин за 13:00: Марш до 8 березня у Києві. Поїздка Скалецької в Нові Санжари

      Випуск новин -

      У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – на Михайлівській площі зранку Міжнародного дня жінок зібралися два протилежні марші. Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька потрапила на обсервацію у Нових Санжарах через пропозицію президента.

      Також у випуску:

      У центрі Києва на Хрещатику розпочалась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях беруть участь винятково жіночі екіпажі.

      Російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар'їнки. Снайпер поцілив у одного з місцевих жителів.

      В Італії, де й надалі найбільший спалах вірусу в Європі, вирішили ізолювати 14 провінцій.

      Привітання з 8 березня у прозі та віршах
      сьогодні
      Теги: Зоряна Скалецька 8 березня Випуск новин
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