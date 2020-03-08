Випуск новин за 13:00: Марш до 8 березня у Києві. Поїздка Скалецької в Нові Санжари

У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – на Михайлівській площі зранку Міжнародного дня жінок зібралися два протилежні марші. Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька потрапила на обсервацію у Нових Санжарах через пропозицію президента.

Також у випуску: У центрі Києва на Хрещатику розпочалась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях беруть участь винятково жіночі екіпажі. Російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар'їнки. Снайпер поцілив у одного з місцевих жителів. В Італії, де й надалі найбільший спалах вірусу в Європі, вирішили ізолювати 14 провінцій.