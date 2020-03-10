Выпуск новостей за 14:00: Избиение девушки в Полтаве. Новые тест-системы на коронавирус
В выпуске новостей за 10 марта состоянием на 14:00 – девушку, которую в центре Полтавы жестоко избил отчим, забрали в реабилитационный центр. Случай произошел на выходных. В ближайшее время в областные инфекционныхе больницы доставят тест-системы, которые помогут уменьшить время обнаружения коронавируса.
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