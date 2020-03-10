Випуск новин за 14:00: Побиття дівчини у Полтаві. Нові тест-системи на коронавірус
У випуску новин за 10 березня станом на 14:00 – дівчину, яку в центрі Полтави жорстоко побив вітчим, забрали в реабілітаційний центр. Випадок стався на вихідних. У найближчий час до обласних інфекційних лікарень доставлять тест-системи, які допоможуть зменшити час виявлення коронавірусу.
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