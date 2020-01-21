Выпуск новостей за 14:00: Смертельный вирус в Китае. Вовк снова глава Окружного админсуда
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 14:00 – в Китае ежедневно растет число жертв неизвестного коронавируса. На сегодня – их уже четверо. Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк. Его избрали во время утреннего голосования 21 января.
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