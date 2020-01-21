Выпуск новостей за 14:00: Смертельный вирус в Китае. Вовк снова глава Окружного админсуда

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 14:00 – в Китае ежедневно растет число жертв неизвестного коронавируса. На сегодня – их уже четверо. Новым председателем Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк. Его избрали во время утреннего голосования 21 января.

Также в выпуске:

В швейцарском Давосе стартует юбилейный Всемирный экономический форум. А уже завтра там выступит с речью Владимир Зеленский.

Иран подтвердил, что сбил наш самолет с российского зенитно-ракетного комплекса. Там обнародовали второй отчет предварительного расследования катастрофы на борту МАУ.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военный погиб, еще один – получил ранение.