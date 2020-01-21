Випуск новин за 14:00: Смертельний вірус у Китаї. Вовк знову голова Окружного адмінсуду

У випуску новин за 21 січня станом на 14:00 – у Китаї щодня зростає кількість жертв невідомого коронавірусу. На сьогодні – їх уже четверо. Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк. Його обрали під час ранкового голосування 21 січня.

Також у випуск: У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський. Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення.