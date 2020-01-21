Випуск новин за 14:00: Смертельний вірус у Китаї. Вовк знову голова Окружного адмінсуду
У випуску новин за 21 січня станом на 14:00 – у Китаї щодня зростає кількість жертв невідомого коронавірусу. На сьогодні – їх уже четверо. Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк. Його обрали під час ранкового голосування 21 січня.
Також у випуск:
У швейцарському Давосі стартує ювілейний Всесвітній економічний форум. А вже завтра там виступить із промовою Володимир Зеленський.
Іран підтвердив, що збив наш літак з російського зенітно-ракетно комплексу. Там оприлюднили другий звіт попереднього розслідування катастрофи борту МАУ.
Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі один український військовий загинув, ще один – зазнав поранення.
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