Выпуск новостей за 15:00: Авиаудар по колледжу в Ливии. Новые потери на Донбассе

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 15:00 – в Ливии совершили авиаудар по военному колледжу. Погибли 28 студентов, еще 18 ранены. Правительство возлагает ответственность на Ливийскую национальную армию. На Донбассе военные наткнулись на вражескую мину. Один боец погиб, еще один ранен.

Также в выпуске: США отправляют на Ближний Восток четыре тысячи военных. Все из-за боязни Вашингтона резкого ответа Ирана. У львовской активистки Елены Живко фальшивые документы о высшем образовании. В Олесском замке установили временное перекрытие. Недавно здание повредил ураган.