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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ

      Випуск новин за 15:00: Авіаудар по коледжу у Лівії. Нові втрати на Донбасі

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 15:00 – у Лівії здійснили авіаудар по військовому коледжу. Загинули 28 студентів, ще 18 поранені. Уряд покладає відповідальність на Лівійську національну армію. На Донбасі військові натрапили на ворожу міну. Один боєць загинув, ще один поранений.

      Також у випуску:

      США відправляють на Близький Схід чотири тисячі військових. Все через острах Вашингтона на різку відповідь Ірану.

      Львівська активістка Олена Живко має фальшиві документи про вищу освіту.

      В Олеському замку встановили тимчасове перекриття. Нещодавно будівлю пошкодив буревій.

      5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
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      Теги: Випуск новин Лівія Війна на Донбасі
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