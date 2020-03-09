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      Выпуск новостей за 15:00: Обвал цены на нефть. Откровенные поздравления для депутаток с 8 марта

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 15:00 – ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. В результате, цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый обвал, начиная с 1991 года. На заседании Херсонской ОГА решили поздравить местных депутатов с Международным женским днем. Их развлекали певцы, а две девушки в коротких юбках и чулках подтанцовывали.

      Также в выпуске:

      За прошлые сутки российские наемники 6 раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов 3 наших военных получили ранения.

      На Житомирщине произошло смертельное ДТП – 4 человека погибли, среди них был ребенок.

      На столичной Соломенке несколько жилых домов затопило фекалиями из-за прорыва канализационной трубы.

       

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      Теги: Обвал цен на нефть 8 марта Выпуск новостей
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