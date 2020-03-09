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      Випуск новин за 15:00: Обвал ціни на нафту. Відверті привітання для депутаток з 8 березня

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 березня станом на 15:00 – ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. У результаті, ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал, починаючи з 1991 року. На засіданні Херсонської облради вирішили привітати місцевих депутаток із Міжнародним жіночим днем. Їх розважали співаки, а двоє дівчат в коротких спідницях та панчохах підтанцьовували.

      Також у випуску:

      За минулу добу російські найманці 6 разів порушили режим тиші. Через ворожі обстріли 3 наших військових отримали поранення.

      На Житомирщині сталася смертельна автотроща – 4 людини загинули, серед них було немовля.

      На столичній Солом'янці декілька житлових будинків затопило фекаліями через прорив каналізаційної труби.

       

      Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради
      сьогодні
      Теги: 8 березня Обвал цін на нафту Випуск новин
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