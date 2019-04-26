Выпуск новостей за 16:00: Постановления об отмене языкового закона. Ответ ЦИК на обвинения

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 16:00 – депутаты зарегистрировали 4 постановления об отмене языкового закона, принятого 25 апреля. Из-за этого глава ВР не может завизировать документ и подать его на подпись Президенту. Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов. В ЦИК напомнили, что по закону есть 10 дней для подсчета и объявления официальных результатов.

Также в выпуске: Владимир Рубан покинул территорию Украины. Инициированный "Самопомиччю" законопроект о президенте Украины не понравился политтехнологу Зеленского. На оккупированной Луганщине произошел взрыв на шахте: минимум 4 горняков погибли, еще 15 остаются под землей.

Источник: 24 канал