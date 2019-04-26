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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      Выпуск новостей за 16:00: Постановления об отмене языкового закона. Ответ ЦИК на обвинения

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 16:00 – депутаты зарегистрировали 4 постановления об отмене языкового закона, принятого 25 апреля. Из-за этого глава ВР не может завизировать документ и подать его на подпись Президенту. Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов. В ЦИК напомнили, что по закону есть 10 дней для подсчета и объявления официальных результатов.

      Также в выпуске:

      Владимир Рубан покинул территорию Украины.

      Инициированный "Самопомиччю" законопроект о президенте Украины не понравился политтехнологу Зеленского.

      На оккупированной Луганщине произошел взрыв на шахте: минимум 4 горняков погибли, еще 15 остаются под землей.

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      Теги: Верховная Рада Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский ЦИК Законодательство языковый вопрос Языковые квоты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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