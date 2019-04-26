Выпуск новостей за 16:00: Постановления об отмене языкового закона. Ответ ЦИК на обвинения
В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 16:00 – депутаты зарегистрировали 4 постановления об отмене языкового закона, принятого 25 апреля. Из-за этого глава ВР не может завизировать документ и подать его на подпись Президенту. Зеленский обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов. В ЦИК напомнили, что по закону есть 10 дней для подсчета и объявления официальных результатов.
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Источник: 24 канал
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