Випуск новин за 16:00: Постанови про скасування мовного закону. Відповідь ЦВК на звинувачення

У випуску новин за 26 квітня станом на 16:00 – депутати зареєструвати 4 постанови про скасування мовного закону, ухваленого 25 квітня. Через це голова ВР не може завізувати документ і подати його на підпис Президентові. Зеленський звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. У Центрвиборчкомі нагадали, що за законом мають 10 днів для підрахунку та оголошення офіційних результатів.

Також у випуску: Володимир Рубан покинув територію України. Ініційований "Самопоміччю" законопроект про президента України не сподобався політтехнологу Зеленського. На окупованій Луганщині стався вибух на шахті: щонайменше 4 гірників загинули, ще 15 залишаються під землею.

Джерело: 24 канал