Выпуск новостей за 19:00: Нацгвардия может получить функции разведки. Первая сессия новой Рады

В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 19:00 – Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект, согласно которому Нацгвардия может получить полномочия разведки. Такая информация вызвала оживленную дискуссию. Начали с турборежима, а закончили скандалами: Верховная Рада 9-го созыва отработала свою первую полноценную сессию.

Также в выпуске: В Михайловском соборе провели панихиду и почтили память павших защитников Донецкого аэропорта.