Выпуск новостей за 19:00: Нацгвардия может получить функции разведки. Первая сессия новой Рады
В выпуске новостей за 21 января по состоянию на 19:00 – Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект, согласно которому Нацгвардия может получить полномочия разведки. Такая информация вызвала оживленную дискуссию. Начали с турборежима, а закончили скандалами: Верховная Рада 9-го созыва отработала свою первую полноценную сессию.
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