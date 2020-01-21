Випуск новин за 19:00: Нацгвардія може отримати функції розвідки. Перша сесія нової Ради
У випуску новин за 21 січня станом на 19:00 – Верховна Рада у першому читанні проголосувала законопроект, за яким Нацгвардія може отримати повноваження розвідки. Така інформація викликала жваву дискусію. Почали з турборежиму, а закінчили скандалами: Верховна Рада 9-го скликання відпрацювала свою першу повноцінну сесію.
Також у випуску:
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