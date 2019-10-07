Выпуск новостей за 20:00: Как живет Станица Луганская. Нужно ли разведение войск Кремлю

В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 20:00 – жительница Станицы Луганской в эфире 24 канала рассказала как живет поселок и как люди в нем реагируют на последние события. Разведение сил и средств на заранее определенных участках в Золотом и Петровском пока не началось, так как его нарушают боевики. Так ли нужно разведение Кремлю и в какую игру играет Владимир Путин.

Также в выпуске: О разведении войск и формуле Штайнмайера в эфире говорил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.