Випуск новин за 20:00: Як живе Станиця Луганська. Чи потрібне розведення військ Кремлю

У випуску новин за 7 жовтня станом на 20:00 – мешканка Станиці Луганської в ефірі 24 каналу розповіла як живе селище та як люди в ньому реагують на останні події. Розведення сил і засобів на попередньо визначених ділянках у Золотому і Петрівському наразі не почалось, адже його порушують бойовики. То чи потрібне розведення Кремлю та в яку гру грає Володимир Путін.

Також у випуску: Про розведення військ та формулу Штайнмаєра в ефірі говорив головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.