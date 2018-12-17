Выпуск новостей за 20:00: Статус Онуфрия после Томоса. Реакция верующих на переход Симеона в УПЦ
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 20:00 – После создания в Украине единой поместной церкви Киевский митрополит Онуфрий иметь статус митрополита РПЦ. Предстоятель УПЦ Епифаний заявил, что готов принять всех священников Московского патриархата "с братской любовью и взаимным уважением". Митрополит Винницкий Симеон присоединился к новосозданной Единой поместной церкви.
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Источник: 24 канал
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