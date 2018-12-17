Выпуск новостей за 20:00: Статус Онуфрия после Томоса. Реакция верующих на переход Симеона в УПЦ

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 20:00 – После создания в Украине единой поместной церкви Киевский митрополит Онуфрий иметь статус митрополита РПЦ. Предстоятель УПЦ Епифаний заявил, что готов принять всех священников Московского патриархата "с братской любовью и взаимным уважением". Митрополит Винницкий Симеон присоединился к новосозданной Единой поместной церкви.

Также в выпуске: В Кремле заявили, что готовят наступление на Украину. Депутаты планируют рассмотреть законопроект о названии церквей.