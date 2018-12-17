Випуск новин за 20:00: Статус Онуфрія після Томосу. Реакція вірян на перехід Симеона до УПЦ
У випуску новин за 17 грудня станом на 20:00 – Після створення в Україні Єдиної помісної церкви Київський митрополит Онуфрій матиме статус митрополита РПЦ. Предстоятель УПЦ Епіфаній заявив, що готовий прийняти усіх священиків Московського патріархату "з братерською любов'ю і взаємоповагою". Митрополит Вінницький Симеон приєднався до новоствореної Єдиної помісної церкви.
Також у випуску:
У Кремлі заявили, що готують наступ на Україну.
Депутати планують розглянути законопроект про назву церков.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі