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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 20:00: Статус Онуфрія після Томосу. Реакція вірян на перехід Симеона до УПЦ

      Випуск новин 68 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 20:00 – Після створення в Україні Єдиної помісної церкви Київський митрополит Онуфрій матиме статус митрополита РПЦ. Предстоятель УПЦ Епіфаній заявив, що готовий прийняти усіх священиків Московського патріархату "з братерською любов'ю і взаємоповагою". Митрополит Вінницький Симеон приєднався до новоствореної Єдиної помісної церкви.

      Також у випуску:

      У Кремлі заявили, що готують наступ на Україну.

      Депутати планують розглянути законопроект про назву церков.

      Теги: Єдина помісна церква Випуск новин Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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