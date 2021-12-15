Вырвало автокресло прямо из машины: самой младшей жертве торнадо в Кентукки было всего 2 месяца

После нескольких торнадо в американском штате Кентукки погибли уже более 80 человек. Среди них не удалось спасти и самую младшую пострадавшую – двухмесячного младенца.

Самая младшая жертва мощного торнадо, ударившего по штату Кентукки, – двухмесячная девочка Оклин Кун. Когда ее родители узнали, что приближается ураган, то попытались скрыться от стихии в доме тещи.

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Однако они не успели и торнадо догнал их прямо перед домом. Мощный ветер выдрал маленькую девочку из автокресла в машине и протащил несколько метров. Отец успел ее схватить.

Казалось, что девочка не очень пострадала, однако в больнице у нее обнаружили сильное кровотечение в мозге. Младенец провел несколько дней под аппаратами искусственной поддержки жизни. Потом родители одобрили самое трудное решение в своей жизни – отсоединить ее от них.

Я не хотел, чтобы она продолжала страдать. Это очень тяжело! Мне будет не хватать ее плача, когда будила меня ночью. Я буду скучать по тому, когда она не сходила с рук и хотела, чтобы мы ее еще немного поласкали в объятиях. Я буду очень сильно скучать!,

– рассказал отец Оклин-Дуглас Кун.

Погибли более 80 человек

В городе Мэйфилд, который больше всего пострадал в результате прохождения торнадо, погибли более 80 человек. Большинство домов – разрушены. С высоты кажется, что город пережил войну.

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Людей о приближении стихии предупреждали сиренами. Многие успели отправиться к родственникам или друзьям в безопасные места, однако не всем было куда ехать. Кто-то решил прятаться в подвалах собственных домов. Одной из жительниц Мэйфилда удалось спастись в туалете.

Повсюду был такой ужасающий грохот. Потом я услышала свист и возникло ощущение, что он все затягивает. Это было очень страшно!

– поделилась местная жительница Марта Томас.

Не всем жителям было куда убегать от урагана / Фото Getty Images

Людей под обломками ищут до сих пор

Больше всего жертв обнаружили на местной фабрике по изготовлению свечей. Во время стихии там работало около 100 рабочих. Мощный торнадо с легкостью разбил металлические конструкции фабрики и многие люди оказались под обломками.

Я услышал странный грохот. Подумал, что это, должно быть, крупный град или что-то похожее. Потом сорвало крышу. Я был у стены – она просто упала на меня, поэтому оказался на полу. Люди рядом кричали, были очень испуганы,

– рассказал работник фабрики Джим Дуглас.

Жертв может быть значительно больше

Сейчас в городе продолжаются поисково-спасательные работы. Местные власти предупреждают, что это еще далеко не все жертвы.

"Это самое разрушительное событие в истории Кентукки. Мы потеряли много наших братьев и сестер. Вред огромный, целые районы разрушены. Очень сложно объяснить другим американцам масштабы убытков здесь – в округе Грейс. Ничего, что было на пути торнадо, не устояло!", – подытожил губернатор Кентукки Энди Бишер.

Мэйфилд полностью разрушен / Фото Getty Images

5 тысяч на погребение

Президент США Джо Байден объявил Кентукки – зоной стихийного бедствия. Из федерального бюджета должны выделить средства для оказания помощи пострадавшим. 15 декабря Байден отправится в зону бедствия. Он посетит Мэйфилд и пообщается с теми, кому удалось выжить.

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Те, кто потерял свои дома, живут во временных убежищах, обустроенных в местных школах, церквях и спортивных залах. Власти штата объявили, что выделят каждой семье по 5 тысяч долларов для захоронения погибших родственников.

Пока в ряде округов Кентукки не возобновили поставки электроэнергии. Люди до сих пор без воды и тепла. Местные власти заявляют, что на ремонт сетей может уйти до 2 недель.

Власти обещают помочь пострадавшим / Скриншот с видео

Кроме того, в соцсетях создали много волонтерских групп, которые собирают помощь жителям Кентукки. Волонтеры уже обеспечили пострадавших жителей Мэйфилда теплой одеждой и вещами первой необходимости.

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