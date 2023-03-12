"Это колыбель нашей цивилизации": российский патриарх Кирилл цинично призвал мир защитить Лавру

Россиянам продолжает пылать из-за Киево-Печерской Лавры. Дошло даже до того, что патриарх Кирилл призвал мир защитить святыню, назвав ее "колыбелью нашей цивилизации".

Понятное дело, что под "нашей" он имел в виду российской, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Правда, слово цивилизация здесь еще более неуместно. С другой стороны, не прошло и дня, чтобы страна-агрессор не пыталась еще раз продемонстрировать свое стремление присвоить то, что ей не принадлежит. В частности, права на Киево-Печерскую Лавру.

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Рассказывал басни о "колыбели цивилизации"

Итак, в своем обращении к мировому сообществу, в частности, Папе Римскому и секретарю ООН Антониу Гутеррешу, он даже упомянул, что Киево-Печерская Лавра – первый монастырь Киевской Руси. И что существует она с XI века. И, конечно, не мог он не приплести сюда миф о братских народах. Мол, Лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции российского, украинского и белорусского народов".

К слову, россиянам нужно выдать унифицированную методичку. Ибо они в своих показах продолжают теряться. Мы таки изрядно запутались. Так Украина – проект Ленина, или нет? Кирилл, неужели тебя отпустили таблетки, и ты сам не веришь в басни, которые травит Путин? Как бы там ни было, но имперскость патриарха пробивается сквозь все возможные дыры.

Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур,

– подчеркнул он.

Напомним, что Киево-Печерская ЛавраПервоначально она была пещерным монастырем, расположенным за пределами современного Киева. Собственно, от пещер и получила свое название. Тем временем на территории современной России бегали медведи и процветали болота. Впрочем, сейчас ничего не изменилось.

Более того, он признал, что атеистические власти в XX веке гнали монахов Киево-Печерской Лавры из монастыря. То есть он не отрицает преступления, совершаемые "советами". Весьма любопытно он пытается давить на мировое сообщество, не указывая четко, кто преступник. В то же время этими словами он пытается приравнять решение украинской власти к преступным советским действиям.

Обвиняет Украину в непрозрачности

Его нытье перебросилось на работу комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря. Мол, у нее был непрозрачный характер. Более того, имела репрессивную цель – полностью выгнать монашество из лавры. И что будто своих намерений не скрывали украинские чиновники и представители других религиозных организаций. Причем, утверждает Кирилл, все они находятся под влиянием светской власти.

"Призываем приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, что приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины", – жаловался он.

Заметим, что в Лавре состоится ревизия мощей и музейных экспонатов. Министр культуры Александр Ткаченко уже предостерег УПЦ МП, чтобы они не вздумали чего-нибудь украсть.