Процесс пошел: УПЦ МП начали выселяться из Лавры
Представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже начали процесс выселения из Киево-Печерской лавры.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он заметил, что все эти громкие заявления не отвечают реалиям, понемногу они уезжают.
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Процесс выезда происходит, это может показать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался,
– сказал министр.
Он добавил, что в Лавре сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, а именно музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП.
"Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется", – отметил Ткаченко.
Считают себя "чиновниками от Бога"
По словам министра, то, что говорят представители УПЦ МП, "относится к характеру служения" Русской православной церкви (РПЦ), поскольку священнослужители УПЦ МП считают себя "не священниками, которые должны общаться с Богом и верующими, а считают себя чиновниками от Бога".
Относительно заявлений представителя УПЦ МП митрополита Павла, который в видеообращении к верующим назвал "долгом защищать святыню", Александр Ткаченко заявил, что это не защита Киево-Печерской лавры, а защита самого митрополита.
Что этому предшествовало
- 10 марта УПЦ получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора о пользовании государственным имуществом и постройками на территории заповедника.
- В документе говорилось, что УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта 2023 года. После этого в Лавре будет работать комиссия по принятию-передаче государственного имущества.