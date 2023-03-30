"Уголовный след": в Офисе Президента "разнесли" угрозы Паши "Мерседеса" в сторону Зеленского

Экс-наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь "гарантировал", что "Бог не простит" Владимиру Зеленскому изгнание Московской церкви из Лавры и слезы выселенных священников "не упадут в землю – они упадут ему на голову".

Слова Павла Лебедя 24 Каналу прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он акцентировал, что это вопрос веры, а не обрядовых посредников, которые что-то говорят или от имени кого-либо. Паша "Мерседес" также заявил, что братия не покинет Лавру, пока не получит "документы из суда".

Смотрите также "Проклятия, угрозы, стычки": хронология выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

"Они не могут общаться с Богом, чтобы от его имени говорить. Это очень важно понять даже тем, кто считает, что у них есть определенные смыслы", – заявил он.

Подоляк убежден, что эти угрозы – угрозы от обычного человека, которые имеют уголовный след.

"Мне кажется, что этот "провинциальный комплекс неполноценности", который следовал за украинской государственностью 30 лет, он еще сказывается", – сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что мы терпим такие проявления антиукраинскости, которую мы видим в исполнениях руководителей "украинского филиала Российской православной церкви". И от этого, по его мнению, нужно избавляться.

Эта война уже расставила акцент – Россия не есть и никогда не была другом Украины. Россия всегда использовала ее как территорию, которую она должна поневолить, должна создавать здесь свои марионеточные политические, религиозные, культурные центры,

– рассказал он.

Должна быть ответственность

Михаил Подоляк убежден, что это все нужно завершать. Мол, если человек проявляет нелояльность к украинской государственности как концепции, он должен за это или юридически отвечать в пределах действующего законодательства, или уехать в Россию и там говорить все что угодно.

"Буду прямо говорить – это не о свободе веры или свободе слова, это о нетолерантности, которая привела в нашу страну войну", – объяснил он.

Российские "традиции" поиска кумиров

Советник руководителя Офиса Президента подчеркнул, что "концепцией российского самодержавия" является тезис – "создайте себе кумира". Мол, россияне всегда выбирают себе царя или другого самодержца.

"Или патриарха, который не является патриархом в полном смысле. Здесь мы о Гундяеве (патриархе Кирилле – 24 Канал) говорим. Это человек, который сегодня призывает массово убивать гражданское население другой страны", – заявил он.

По его словам, предстоятель Российской православной церкви не имеет никакого отношения к классической христианской религии.

"Ведь это все есть еретическая церковь, если так можно сказать, под названием РПЦ. И мы должны к этому так же относиться", – сказал он.

"Гнойник" закроют

Подоляк убежден, что все происходящее вокруг УПЦ МП позволит закрыть этот вопрос.

Позволит этот "гнойник" наконец закрыть. Хирургически закрыть. И мы это сделаем в любом случае, ведь они сами идут на эскалацию,

– отметил советник руководителя Офиса Президента.

Он подчеркнул, что УПЦ МП не хочет диалога и хочет оставаться "элементом" российского внутреннего влияния на украинскую государственность. Они, по его словам, хотят, чтобы украинское государство никак не регулировало то, что они делают.

"Хотят, чтобы украинское государство было слабым, чтобы его внутренне постоянно провоцировать и качать", – сказал Михаил Подоляк.

По его мнению, сейчас у Украины есть уникальный шанс.

"Мне кажется, этот уникальный шанс, когда можно было бы вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых 3 – 6 месяцев войны. Тогда можно было много пророссийских просто физически "зачистить", – рассказал он.

Подоляк убежден, что сейчас это сделать сложнее, но это не значит, что невозможно.

Единая церковь в Украине

И мы должны юридически мотивированно достаточно жестко пройти по этому пути. И должна быть в Украине единая каноническая украинская церковь,

– добавил он.

По его словам, об этом постоянно говорит патриарх Константинопольский Варфоломей.

"Который четко зафиксировал, что РПЦ также виновата. Я хочу подчеркнуть, очевидно, если РПЦ, то и УПЦ МП, так же виноваты в геноцидной войне России против Украины", – заявил Михаил Подоляк.

Отвечать будет и за "Мерседес"

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что то, что митрополит Павел на своем "Мерседесе" нарушает правила дорожного движения, когда ездит по территории Лавры, будут оценивать правоохранители.

"Этот вопрос к господину Клименко. Они, безусловно, дадут свою оценку юридической возможности ездить по тротуару этого субъекта", – заявил Подоляк.

Он предположил, что из бывшего главы Киево-Печерской лавры митрополита Павла очень сильно делают ньюсмейкера. Мол, он не имеет уже такого значения.

"Теряя репутацию, остатки репутации, субъект, который уже завтра не будет иметь никаких влияний на ситуацию. В частности, в религиозном пространстве Украины", – подчеркнул он.

По его мнению, мы слишком толерантны по отношению к определенным лицам. Мол, предоставляем им возможность пользоваться свободой слова в Украине, постоянно провоцировать общественное мнение, опираясь на маленькую группу людей, которые поддерживают его в этой ненависти к Украине.

Решение выполнят

Михаил Подоляк отметил, что Киево-Печерская лавра – это государственная собственность, заповедник, который в юрисдикции Министерства культуры и информационной политики.

"И если министерство приняло для себя решение, что государству нет необходимости предоставлять Лавру, чтобы там пропагандировали антиукраинские тезисы, то это вопрос национальной безопасности, национальной религиозной безопасности Украины. И это будет выполнено", – заявил он.

Он убежден, что через год или два в Украине будут говорить только об одной церкви.

Что известно о выселении УПЦ МП из Лавры

В УПЦ МП 1 января закончился договор аренды Трапезного и Успенского соборов, расположенных на территории Киево-Печерской лавры. Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что эти храмы стали государственными.

В марте Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" в письме УПЦ МП сообщил о расторжении договора о пользовании государственным имуществом. Там сообщалось, что соглашение перестает действовать с 29 марта 2023 года. Поэтому к этому моменту УПЦ МП должна покинуть Лавру.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия новым наместником Киево-Печерской лавры. Ранее он представлял УПЦ МП.

Уже второй день монахи отказываются выселяться и устраивают "концерты" на территории заповедника. Они не пропустили на территорию комиссию Министерства культуры и информационной политики, которая должна была проверить здания.

На территорию Лавры пришло много верующих. Они заявили, что "законное выселение" состоится только после "решения суда".

Во время общения с журналистами бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел толкнул журналистку. Все потому, что она хотела задать ему вопрос. Впоследствии камеру журналистов Суспильного сломал другой представитель УПЦ МП.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала сегодня, 30 марта, в 18:00.