Я не поеду, пока всех вас здесь не похороню, – Паша "Мерседес" разразился угрозами

Бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел Лебедь не принимает факт выселения ПЦУ из святыни. Паша "Мерседес" буквально взорвался угрозами и проклятиями украинским властям.

В своем видеообращены он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви из Лавры. Мол, "слезы выселенных священнослужителей, "не упадут в землю – они упадут ему на голову". "Расшифровал" истерические угрозы митрополита 24 Канал.

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Говорю вам господин президент и всей вашей ссоре, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Горе вам, бойтесь,

– угрожает митрополит в обращении.

Паша "Мерседес" и дальше стоит на своем и говорит, что братия не покинет территорию лавры. Впрочем, добавляет, что пока не получит документы из суда.

Проклятый митрополит не прекращал

Митрополит обратился в ООН за "правдой", но тут же добавил, что ее не будет, потому что она "распята на кресте".

Время от времени митрополит переходил на русский и цитировал великомучеников, а дальше снова брался проклинать руководство государства.

"Говорю, господин президент вам, говорю вашему Кабинету министров - "горе вам"", - снова повторил митрополит.

"Не поеду, пока не похороню вас"

Бывший наместник лавры прокомментировал информацию о том, что он был замечен в миграционном центре по оформлению загранпаспорта.

Введите сегодня в Интернет: что я сегодня уезжаю. Покидаю свою страну. Быстро оформил паспорт и скрылся из этого помещения. Вроде бы это я оформлял документы, вроде бы я что-то делал. Они везде рассказывают, что я уеду. Нет! Я не поеду к последнему из вас, пока не похороню всех,

– разразился угрозами митрополит Павел.

Павел добавил, что не боится последствий после его обращения.

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