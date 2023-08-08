Под Киевом пьяный мужчина взорвал гранаты на территории гаражей: людей спас полицейский

В Вышгороде Киевской области нетрезвый мужчина угрожал другим лицам и взорвал несколько гранат. Обошлось без жертв, однако пострадали недвижимое имущество и автомобиль.

Собственно, произошел этот инцидент в понедельник, 7 августа, около 21:00 на территории, где расположены гаражи. Именно в это время местные жители слышали взрывы, в результате которых вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и спасатели.

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Злоумышленника задержали

Как пишут в Министерстве внутренних дел, пьяный гражданин прямо-таки в гараже угрожал 7 мужчинам и в какой-то момент выдернул чеку из гранаты. Там среди гражданских был патрульный полицейский – он вытолкал правонарушителя на улицу, спас жизнь другим людям.

Нетрезвый мужчина взял гранату, выдернул из нее чеку и стал угрожать семи мужчинам, которые были в гараже. К счастью, там присутствовал патрульный полицейский. Он мгновенно среагировал и вытолкал правонарушителя на улицу. Своими действиями полицейский спас жизнь граждан, а от действий правонарушителя пострадало имущество и автомобиль.

Мужчина был задержан. Кроме того, силовики провели обыск в его гараже, нашли пистолет и изъяли его.

Пьяный мужчина взорвал гранаты в Вышгороде: смотрите видео МВД Украины

Обратите внимание! По фактам покушения на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием было открыто уголовное производство. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас на повестке дня вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Очевидно, его отправят под стражу.

Вспомним, что 7 августа в Киеве на Левом берегу прогремел взрыв, когда не звучала воздушная тревога. Как констатировали в ГСЧС, спасателей никто не вызвал. Вероятно, это было "что-то бытовое".