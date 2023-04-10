Рукотворная вышиванка: вскоре Залужный получит прекрасный подарок от детей

В арт-пространстве Национальной библиотеки Украины для детей начали интересный проект. С 16 февраля там начали вышивать сорочку для Главнокомандующего Валерия Залужного, к чему привлекли многих.

К подходящему концу символическому проекту приобщилось много желающих. Среди них люди всех возрастов, статуса и должностей. В частности, от малышей до бабушек, от дипломатов до рядовых граждан, от общественных деятелей до лидеров мнений. Более того, пока каждый желающий еще может присоединиться к процессу вышивания.

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Вышиванка для Залужного

Создают вышиванку в темно-зеленом цвете с черными и серыми нитями, а также оригинальными орнаментами. Как поделилась 9-летняя посетительница библиотеки Маричка, на сорочке можно увидеть ветки калины, колосья пшеницы, листья дуба, восьмиугольную звезду, книгу, крест и Трезубец. Также есть воинов и ребенка.



Вышиванка для Валерия Залужного / Скриншот

Сначала появилась идея о том, чтобы зашить в чем-то наш украинский ген. Такую идеологию сильную. Потому что украинский ген очень сильный. И что это? Наша вышивка,

– поделилась генеральный директор библиотеки Алла Гордиенко.

Она рассказала, что над вышиванкой работало много людей. Среди них были послы, представители зарубежных делегаций и международные журналисты из The Guardian. Вышивали и украинские малыши. И хотя иногда приходилось пороть уже вышитое, Алла Гордиенко подчеркнула, что своей работой дети "энергетикой прикасаются к этой ткани и к вышивке".

Над вышиванкой работали многие люди / Скриншоты

Летняя посетительница библиотеки Татьяна также работает над вышиванкой с воодушевлением. Она отметила, что вышиванка, созданная многими людьми, является символом веры в Валерия Залужного и "в наши невероятные, непобедимые Вооруженные силы Украины".

В Национальной библиотеке Украины для детей не забывают о войне

Заметим, что в арт-пространстве Национальной библиотеки не только работают над вышиванкой для Валерия Залужного. Там также расписывают использованные гильзы и старые шлемы, которые передало командование Сил логистики ВСУ, а также рисуют картины об нынешних украинских героях.

В Национальной библиотеке Украины для детей не только вышивают сорочку / Скриншоты

В центре зала арт-пространства расположена большая инсталляция в память об убитых оккупантами украинских детях.



Инсталляция в память об убитых детях / Скриншот

"Дети, которые уже не с нами, уже в том мире, они как ангелы уже защищают. И мы виновны перед ними в том, что не смогли обеспечить им жизнь и счастливое детство. И мы своим детям говорим, что эти дети уже никогда не прочтут книг, никогда не будут играть в игрушки. А дети, живые, они должны жить и за них тоже. И они должны ценить то, что могут под защитой Вооруженных сил и читать, и рисовать, и общаться, и встречаться, и радоваться жизни", – рассказала библиотекарь Людмила Бацай.