До символічного проєкту, який добігає кінця, долучилося багато охочих. Серед них люди різного віку, статусу та посад. Зокрема, від малечі до бабусь, від дипломатів до пересічних громадян, від громадських діячів до лідерів думок. Ба більше, наразі кожен охочий ще може долучитися до процесу вишивання.

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Вишиванка для Залужного

Створюють вишиванку у темно-зеленому кольорі з чорними та сірими нитками, а також з оригінальними орнаментами. Як поділилася 9-річна відвідувачка бібліотеки Марічка, на сорочці можна побачити гілки калини, колоски пшениці, листя дуба, восьмикутну зірку, книгу, хрест та Тризуб. Також ще є воїни та дитина.



Вишиванка для Валерія Залужного / Скриншот

Спочатку з'явилася ідея про те, щоб зашити у чомусь наш український ген. Отаку ідеологію сильну. Бо український ген надзвичайно сильний. І це що? Наша вишивка,

– поділилася генеральна директорка бібліотеки Алла Гордієнко.

Вона розповіла, що над вишиванкою працювало багато людей. Серед них, зокрема, були посли, представники зарубіжних делегацій та міжнародні журналісти із The Guardian. Вишивала й українська малеча. І хоч іноді доводилося пороти уже вишите, Алла Гордієнко підкреслила, що своєю роботою діти "енергетикою доторкуються до цієї тканини і до вишивки".

Над вишиванкою працювало багато людей / Скриншоти

Літня відвідувачка бібліотеки пані Тетяна також працює над вишиванкою з натхненням. Вона зазначила, що вишиванка, створена багатьма людьми, є символом віри у Валерія Залужного та "у наші неймовірні, непереможні Збройні сили України".

В Національній бібліотеці України для дітей не забувають про війну

Зауважимо, що в артпросторі Національної бібліотеки не лише працюють над вишиванкою для Валерія Залужного. Там також розписують використані гільзи та старі шоломи, які передало командування Сил логістики ЗСУ, а також малюють картини про українських героїв сьогодення.

В Національній бібліотеці України для дітей не лише вишивають сорочку / Скриншоти

У центрі зали артпростору ж розташована велика інсталяція в пам'ять про вбитих окупантами українських дітей.



Інсталяція в пам'ять про вбитих дітей / Скриншот

"Діти, які вже не з нами, вже в тому світі, вони як ангели уже захищають. І ми винні перед ними в тому, що не змогли забезпечити їм життя і щасливе дитинство. І ми своїм дітям говоримо, що ці діти вже ніколи не прочитають книжок, ніколи не будуть гратися в іграшки. А діти, які живі, вони мають жити і за них теж. І вони мають цінувати те, що мають змогу під захистом Збройних сил і читати, і малювати, і спілкуватися, і зустрічатися, і радіти життю", – розповіла бібліотекарка Людмила Бацай.