Окупать в Крыму жалуются, что "вышки Бойка" так и не заработали после удара ВСУ

Самопровозглашенный "премьер" Крыма сергей аксенов жалуется на то, что "вышки Бойка" до сих пор не заработали. Приспешник оккупантов решил манипулировать темой отопительного сезона на полуострове, ни слова не сказав, о военном оборудовании, которое там было.

Заявление аксенова распространили российские СМИ. Ставленник оккупантов заявил о выплатах якобы пропавших без вести во время удара по "вышкам Бойка", которые, к слову, после удара ВСУ до сих пор не работают.

Интересно Забыли изменить методичку: российские пропагандисты уверяют, что Балаклея до сих пор ихняя

Что там наговорил аксеннонов

Приспешник оккупантов в Крыму решил поспекулировать на теме того, что ВСУ ударом по "вышкам Бойка" якобы создали проблемы с отопительным сезоном для временно оккупированного полуострова. Также аксенов в лучших традициях пропаганды наговорил о "невинных гражданских погибших" от удара по вышкам и пообещал компенсации.

Несмотря на вынужденный простой, заработная плата сотрудникам предприятия будет выплачиваться в полном объеме. Соответствующие компенсационные выплаты пострадавшим сотрудникам направлены в полном объеме, в том числе по 6,5 миллиона рублей семьям пропавших без вести,

– заявил приспешник оккупантов.

Но вот только аксенов совсем забыл о том, что россия разместила на "вышках Бойка" военное оборудование и своих солдат, чем и вызвала на них гнев ВСУ. В частности, еще в июне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что россия разместила на пресловутых вышках свои станции радиоэлектронной борьбы.

Удар ВСУ по "вышкам Бойка": главное

В первую очередь напомним, почему в вышек именно такое название – в 2011 году "Черноморнефтегаз" закупил установки по превышенной цене. Это обошлось государству в 400 миллионов долларов. Главным фигурантом этого скандала был тогдашний министр энергетики, пророссийский депутат Юрий Бойко. После этого скандала установкам "присвоили" его имя.

После оккупации Крыма в 2014 году россия захватила и "вышки Бойка". 20 июня появилась информация о том, что ВСУ нанесли по установке мощный удар, в результате которого возник масштабный пожар. Огонь был настолько мощным, что вышки пылали не менее месяца. Этот удар оказал серьезное влияние на дальнейшие действия оккупантов в Черном море – потеря средств радиоэлектронной борьбы точно не сыграла им на руку, ведь в июле россиян вытеснили с острова Змеиный.

Интересно – скабеева издала очередной бред: смотрите видео