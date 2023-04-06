Соревнуемся за новую жизнь: вышла общенациональная кампания о сопротивлении украинцев

В Украине 6 апреля стартовала общенациональная кампания о сопротивлении украинцев "Сражаемся за новую жизнь". Ее запустили при содействии Офиса Президента Украины и поддержке Агентства США по международному развитию.

Видеороликом поделился в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский лидер отметил, что:

Сотни тысяч людей защищают Украину от врага. Миллионы – помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев. Именно в этом наша крепость. Мы боремся за свою жизнь!

Общенациональная кампания стартовала 6 апреля в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Это манифест каждого украинца, пережившего самую тяжелую зиму в своей жизни. Зиму без света и тепла под обстрелами. Зиму, в которой мы все равно не сломались. И теперь, с приходом весны, понимаем: если смогли пережить эту зиму – значит, сможем уверенно дальше двигаться к победе", – описали главную идею авторы кампании.

О чем эта рекламная кампания

Агентство США по международному развитию является ведущим агентством развития правительства США. Агентство сотрудничает с Украиной с 1992 года и поддерживает страну по укреплению устойчивости против агрессии России и продвижению ее демократического и экономического развития. Сейчас 42 активности USAID отвечают неотложным потребностям и способствуют долгосрочному развитию Украины как независимого, суверенного, демократического и процветающего общества.С начала полномасштабной войны России 24 февраля 2022 года USAID предоставляет 22,9 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки, 15,5 миллиарда из которых уже выплачено, 1,4 миллиарда долларов гуманитарной помощи и более 870 миллионов долларов на развитие.

В видео звучат строки из поэзии Леси Украинки: "Беремся лучше за работу, соревнуемся за новую жизнь", – эти слова поэтесса написала более 100 лет назад.

Сейчас они звучат особенно актуально, потому что у нас уже нет ни одного пути назад. Мы работаем, воюем, живем жизнь – ведь враг стремится именно это у нас сломать, наше достоинство, разрушая инфраструктуру и занимаясь террором мирных городов,

– говорят авторы кампании.

Героями двухминутного манифеста являются обычные украинцы, несмотря на любые попытки врага сломить их дух, продолжают достойно жить свою жизнь.

Общенациональная кампания в Украине / Фото isdgroup

Общенациональная кампания о сопротивлении украинцев: смотрите видео

Это, согласно идее авторов, и есть вклад каждого и каждой в общую победу. Выращивать рассаду помидор в Херсоне, даже если в твой двор может "прилететь", красить забор на Черниговщине, даже если на нем есть следы пуль, дальше проводить уроки в харьковской школе, где постоянно риск ракетной атаки, устраивать детям праздник даже в хранилищах. все это примеры невероятной стойкости и сопротивления украинцев.

Наружная реклама со слоганом и ключевыми сценами видеоманифеста будет размещена по всем регионам Украины. Каждое изображение передает контраст жизни и разрушения, вызванные россиянами, и собственно победу жизни.