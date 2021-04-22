Вернется к работе после отпуска, – Николенко о планах высланного украинского консула
Высланный украинский консул Александр Сосонюк 21 апреля покинул территорию России. В дальнейшем он хочет взять отпуск.
Источник:"Новое время"
После отдыха Сосонюк вернется к работе. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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В МИД рассказали о планах высланного консула
По его словам, консулу нужно провести время с семьей и восстановить силы.
Работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов,
– отметил Николенко.
Он отметил, что люди работают в условиях усиленного давления и перманентных угроз провокаций. Более того, Россия пренебрегает своими обязательствами в рамках Венской конвенции, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипкорпуса.
Сосонюк продолжит защищать интересы Украины
В министерстве отметили, что после отпуска Сосонюк продолжит защищать национальные интересы Украины. А также отметили, что высоко ценят его работу и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.
Что известно о задержании украинского консула Сосонюка
- Федеральная служба безопасности России задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.
- Его обвинили в получении "информации закрытого характера во время встречи с гражданином России".
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такая ситуация является "чистой провокацией".
- После этого Россия заявила, что высылает консула из страны.
- В ответ – Украина приняла решение выслать старшего дипломата посольства России в Украине Евгения Черникова.
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