Высланный украинский консул Александр Сосонюк 21 апреля покинул территорию России. В дальнейшем он хочет взять отпуск.

После отдыха Сосонюк вернется к работе. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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По его словам, консулу нужно провести время с семьей и восстановить силы.

Работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов,

– отметил Николенко.

Он отметил, что люди работают в условиях усиленного давления и перманентных угроз провокаций. Более того, Россия пренебрегает своими обязательствами в рамках Венской конвенции, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипкорпуса.

Сосонюк продолжит защищать интересы Украины

В министерстве отметили, что после отпуска Сосонюк продолжит защищать национальные интересы Украины. А также отметили, что высоко ценят его работу и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

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